Foi perto da mítica Praça Velasquez no Porto que entrevistámos Joaquim Bessa, também conhecido no mundo automobilístico como Kikas Bessa, piloto, navegador, diretor-desportivo, um ‘guru’ dos clássicos em Portugal e até jornalista do AutoSport e Motor. Joaquim Bessa fez reflexões sobre o Automobilismo, falou-nos da sua Paixão pelos Ralis, do início e ascensão da sua carreira, as parcerias de Sucesso e inevitavelmente da Diabolique Motorsport, numa entrevista que revela uma paixão genuína pelos ralis e um profundo conhecimento do automobilismo…...