A decisão de Carlos Sainz de se juntar à Williams em 2025, após muita especulação sobre o seu futuro, foi influenciada por vários fatores-chave, incluindo as suas experiências na McLaren e na Ferrari. Sainz revelou que a mudança não foi feita de ânimo leve, pois pesou cuidadosamente as suas opções, considerando ofertas da Sauber/Audi, Alpine e Williams. Em última análise, a Williams surgiu como a melhor opção, impulsionada em grande parte pelos planos ambiciosos da equipa sob a liderança de…...

Conteúdo Exclusivo para Membros do CLUBE AUTOSPORT. Autosport Exclusivo (Sem publicidade)

Inicie a sessão aqui Já é assinante?