Günther Steiner sugeriu que a Mercedes deverá anunciar em breve Andrea Kimi Antonelli como substituto de Lewis Hamilton, salientando a maturidade do jovem piloto, caraterísticas que atribui à orientação de Toto Wolff. De acordo com Steiner, em declarações no ‘podcast’ do RacingNews365, a entrada de Antonelli na Mercedes em 2025 faz sentido, uma vez que lhe permite uma época para se ambientar ao mundial, antes da entrada em vigor dos novos regulamentos em 2026. Esta abordagem daria a Andrea Kimi…...

