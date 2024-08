A Alpine continua a ser uma das poucas equipas que ainda não confirmou a dupla de pilotos para a próxima temporada, sendo garantida a saída de Esteban Ocon para a Haas e a manutenção de Pierre Gasly na equipa francesa, que procura ainda um fornecedor de unidades motrizes, deixando de usar os motores produzidos em Viry-Châtillon. Com Pierre Gasly garantido com um contrato de vários anos, o foco passou a ser encontrar um substituto adequado para Esteban Ocon. A procura…...

