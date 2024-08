A primeira metade da temporada de 2024 de Lance Stroll espelha o padrão do desempenho do piloto canadiano dos anos anteriores. Quando as condições são favoráveis, Stroll tem apresentado desempenhos condizente, com alguns destaques como na Grã-Bretanha, por exemplo. No entanto, a sua forma tende a vacilar quando a equipa enfrenta dificuldades, levando a desempenhos menos impactantes. Quando a Aston Martin teve mais dificuldades, Stroll mostrou-se relativamente bem contra Fernando Alonso. Apesar disso, muitas vezes não consegue igualar o nível…...

