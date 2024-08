A primeira metade de temporada de 2024 poderá ser considerada uma das melhores de Yuki Tsunoda desde que alcançou a Fórmula 1, com desempenhos forte do jovem piloto japonês. O piloto nipónico bateu regularmente o seu companheiro de equipa e está empatado com Nico Hülkenberg na classificação do mundial de pilotos com 22 pontos. Tsunoda teve um início de ano prometedor, com uma queda no desempenho na fase anterior à paragem de verão, que coincidiu com alguns erros do piloto…...