Se em 2023 Logan Sargeant chegava à pausa de verão com alguma margem relativamente aos resultados até aquela altura, uma vez que era estreante e apesar da Williams apresentar um bom monolugar na primeira metade da temporada, o piloto norte-americano não teria o mesmo espaço de manobra este ano e o facto de voltar a ir de férias sem qualquer ponto somado dá força à decisão da equipa em não contar com ele para a próxima época. O melhor resultado…...

Conteúdo Exclusivo para Membros do CLUBE AUTOSPORT. Autosport Exclusivo (Sem publicidade)

Inicie a sessão aqui Já é assinante?