Independentemente de tudo o que se está a passar no WRC, o Promotor tem estado a trabalhar com afinco no que à procura de novas provas para o WRC diz respeito, e independentemente de olharmos para outros argumentos - o dinheiro é um deles e é muito forte, o caso da Arábia Saudita é o mais evidente - a verdade é que entre os - até hoje - 43 ralis diferentes na história do Mundial de Ralis, entre 2002 e…...

Conteúdo Exclusivo para Membros do CLUBE AUTOSPORT. Autosport Exclusivo (Sem publicidade)

Inicie a sessão aqui Já é assinante?