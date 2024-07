Lewis Hamilton quer esclarecimentos da FIA relativos às conclusões do incidente que protagonizou com Max Verstappen no GP da Hungria de F1. O inglês e Max Verstappen colidiram perto do fim da corrida da Hungria, quando o piloto da Red Bull tentava passar o da Mercedes, os Comissários Desportivos decidiram não tomar nenhuma ação, mas atribuíram parte da culpa a Hamilton por “não ter feito o suficiente para evitar o acidente” e é este ponto que Hamilton quer ver esclarecido,…...

