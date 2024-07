No início do ano, toda a gente pensava que Max Verstappen iria ganhar facilmente o campeonato e essa perspetiva ainda está claramente em cima da mesa, mas a verdade é que se olharmos para as últimas quatro corridas, não é Max Verstappen que tem mais pontos, mas sim Lewis Hamilton, e teríamos três pilotos em seis pontos.Neste momento a McLaren parece ser claramente o carro mais rápido, ainda por cima a McLaren tem dois pilotos que podem andar na frente…...

Conteúdo Exclusivo para Membros do CLUBE AUTOSPORT. Autosport Exclusivo (Sem publicidade)

Inicie a sessão aqui Já é assinante?