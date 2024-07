Kalle Rovanperä/Jonne Halttunen (Toyota GR Yaris Rally1), vencedores"Foi um fim de semana muito bom para nós e para a equipa. A Letónia é um lugar especial para mim e para a minha carreira e, de certa forma, é quase um rali caseiro, por isso é muito bom ganhar o primeiro rali do WRC aqui. Um grande obrigado à equipa: Penso que fomos muito fortes aqui, talvez mais do que esperávamos. Com o Seb, que terminou em segundo lugar, conquistámos mais…...

Conteúdo Exclusivo para Membros do CLUBE AUTOSPORT. Autosport Exclusivo (Sem publicidade)

Inicie a sessão aqui Já é assinante?