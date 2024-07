A dupla da McLaren, Lando Norris e Oscar Piastri, garantiu a primeira fila para o Grande Prémio da Hungria, com Max Verstappen logo atrás, em P3. Como sempre, há várias potenciais opções estratégicas para as equipas e pilotos no dia da corrida. Está tudo a postos para o Grande Prémio da Hungria (a corrida é às 14h00) uma corrida que costuma ser um bom espetáculo, apesar das características da pista, em que as ultrapassagens são difíceis. Este é um traçado…...

Conteúdo Exclusivo para Membros do CLUBE AUTOSPORT. Autosport Exclusivo (Sem publicidade)

Inicie a sessão aqui Já é assinante?