Será que a Red Bull, líder do campeonato, está a esconder o jogo? Nem por isso, pois a Red Bull levou um conjunto de atualizações para Budapeste - embora apenas um conjunto tenha sido colocado no carro de Max Verstappen - e as leituras iniciais são de que proporcionaram um ganho de desempenho. A Red Bull continua a ser os melhores com base na análise de números, com a sua velocidade nas curvas de média velocidade particularmente impressionante. E isso…...

Conteúdo Exclusivo para Membros do CLUBE AUTOSPORT. Autosport Exclusivo (Sem publicidade)

Inicie a sessão aqui Já é assinante?