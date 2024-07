O Mundial de Ralis prossegue este fim de semana com a estreia do Rali da Letónia, uma novidade absoluta no WRC, numa prova que tem feito parte do Europeu de Ralis e se caracteriza por ser uma prova rápida em pisos de terra, em que notas precisas serão vitais para o sucesso.Isto coloca uma maior ênfase no reconhecimento da prova. As exigências não se limitam à sua superfície e traçado desconhecidos: O itinerário único da Letónia apresenta muito poucas passagens…...

Conteúdo Exclusivo para Membros do CLUBE AUTOSPORT. Autosport Exclusivo (Sem publicidade)

Inicie a sessão aqui Já é assinante?