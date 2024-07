Não são muitos os exemplos de pilotos portugueses de ralis a correr ao mais alto nível no Mundial de Ralis, Aliás, contam-se pelos dedos. O que recordamos hoje é a prova de Miguel Campos no Rali do Chipre de 2004, naquela que foi uma das últimas três vezes em que pilotos portugueses pontuaram no WRC. Francisco Romãozinho, em Citroën GS 1220, foi pioneiro a correr no WRC numa prova fora de Portugal, no Rali de Marrocos de 1973, seguiram-se Carlos…...

Conteúdo Exclusivo para Membros do CLUBE AUTOSPORT. Autosport Exclusivo (Sem publicidade)

Inicie a sessão aqui Já é assinante?