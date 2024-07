Quando o Autódromo Internacional do Algarve completou 10 anos do seu 'nascimento', em 2018, fizemos um balanço com Paulo Pinheiro, sobre a obra fantástica que pensou, construiu e desenvolveu, e que foi resultado da sua persistência. Paulo Pinheiro deixou-nos agora, a quatro anos do seu 20º aniversário e deixou muito trabalho feito para ser lembrado. Por exemplo, contribuiu e muito para que a Fórmula 1 regressasse a Portugal, pela primeira vez desde 1996, levou o WEC para o AIA, MotoGP…...

