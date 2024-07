Lewis Hamilton brilhou no Grande Prémio da Grã-Bretanha, encerrando quase 1.000 dias sem vitórias e estabelecendo um recorde de triunfos num único circuito, neste caso, Silverstone. Após uma longa seca e desafios desde a revisão dos regulamentos da F1 em 2022, a Mercedes finalmente encontrou ritmo e a vitória de Lewis Hamilton foi como uma resposta aos céticos que já duvidavam do seu possível retorno ao topo.A equipa, liderada por James Allison, fez avanços significativos com atualizações no carro, especialmente…...

