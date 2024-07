Carlos Sainz teve uma carreira de sucesso no Campeonato Mundial de Rali (WRC), conquistando dois títulos de pilotos em 1990 e 1992 pela Toyota. O espanhol venceu 26 ralis do WRC e estabeleceu o recorde de mais ralis na história da categoria com 196 participações, batido depois por Jari-Matti Latvala, que tem 210 ralis feitos.Após se despedir do WRC em 2005 após 25 temporadas, começou dedicar-se ao Rali Dakar em 2006. Desde então, tornou-se uma lenda também nessa competição, conquistando…...

Conteúdo Exclusivo para Membros do CLUBE AUTOSPORT. Autosport Exclusivo (Sem publicidade)

Inicie a sessão aqui Já é assinante?