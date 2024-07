A Ferrari está a deparar-se com sérios problemas de desempenho, o equilíbrio dos carros e o ‘bouncing’ desde a sua vitória dominante no Mónaco fez com que tenha vindo a cair imenso a produção pontual da equipa, que dos 40 pontos que somou no Mónaco e mesmo descontando o duplo abandono do Canadá, alcançou somente 18 pontos em Espanha, 21 na Áustria agora 11 em Silverstone. Com isso está prestes e ser alcançada pela McLaren que já só dista sete…...

Conteúdo Exclusivo para Membros do CLUBE AUTOSPORT. Autosport Exclusivo (Sem publicidade)

Inicie a sessão aqui Já é assinante?