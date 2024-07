Há precisamente 20 anos pedimos a Fernando Peres que comparasse os seus Mitsubishi Lancer, o Evolution VII e o Evolution VIII, carros muito semelhantes, mas que o piloto do Porto soube ‘descodificar’ e explicar como só um bom piloto sabe fazer. Eis as diferenças de carros que ainda se veem, e muitos, nos ralis. Pela primeira e única vez este ano, Fernando Peres teve a oportunidade de juntar os dois Mitsubishi Lancer com que vai disputar os Campeonatos Nacional e…...

