Antes do Grande Prémio da Grã-Bretanha deste ano, vamos levá-lo de volta 16 anos atrás, ao evento de 2008 e à sublime primeira vitória de Lewis Hamilton em casa. Hamilton terminou uma sessão de qualificação complicada em quarto lugar, atrás de Kimi Raikkonen (Ferrari), Mark Webber (Red Bull) e do colega de equipa da McLaren, Heikki Kovalainen, que fez a pole, deixando-o com trabalho para fazer no dia da corrida.No entanto, uma arrancada em alta velocidade de uma pista molhada…...

