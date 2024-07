Oliver Bearman, Franco Colapinto e Jack Doohan serão os três rookies que vão marcar presença no primeiro treino livre do GP da Grã-Bretanha de F1. Ollie Bearman estará em ação com a Haas mais uma vez, ele que tem sido fortemente ligado a um lugar na equipa em 2025. Fará a sua última aparição num TL1 para a equipa na sexta-feira. Esta é uma das seis ‘saídas’ deste ano que irão preparar o jovem de 18 anos para um lugar…...

Conteúdo Exclusivo para Membros do CLUBE AUTOSPORT. Autosport Exclusivo (Sem publicidade)

Inicie a sessão aqui Já é assinante?