A saída de Adrian Newey da Red Bull deverá ser confirmada nos próximos dias, ainda antes do início do Grande Prémio de Miami. O anúncio oficial da muito especulada saída do diretor técnico da Red Bull poderá estar para breve, antes do Grande Prémio de Miami de Fórmula 1. Após discussões com a equipa, relatos do Motorsport-Total.com, dão conta que Newey apresentou oficialmente a sua demissão e as negociações centrar-se-ão agora nos termos da sua saída. Após as informações avançadas…...