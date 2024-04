São 36 os pilotos vencedores do Rali de Portugal, 11 venceram mais do que uma vez e 25 apenas uma. Entre eles está Raffaele, vencedor do Rali de Portugal de 1974, há precisamente 50 anos.Vamos hoje recordá-lo… Piloto oficial da FIAT, venceu o Campeonato da Europa de Ralis de 1972 com um 124 Sport Spider e a Mitropa Rally Cup (que reunia provas realizadas na Áustria, Alemanha e Itália), ganhando para isso seis ralis que eram então emblemáticos: Costa Brava,…...

Conteúdo Exclusivo para Membros do CLUBE AUTOSPORT. Autosport Exclusivo (Sem publicidade)

Inicie a sessão aqui Já é assinante?