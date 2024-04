Sébastien Ogier insurgiu-se face ao novo sistema de pontos do WRC, mas no top 6 do campeonato só um não tem mais pontos com o novo sistema do que teria com o antigo. Exatamente o francês da Toyota... Sebastien Ogier é a mais recente voz a insurgir-se contra o novo sistema de pontos do WRC. O francês diz que é “uma piada completa”. São vários os pilotos que já se mostraram contra, agora foi a vez de Ogier: "É realmente…...