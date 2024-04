Estas são as notas atribuídas pelo AutoSport aos pilotos pelas suas prestações no Grande Prémio da China: Max Verstappen - Nota 10Só faltou ao piloto neerlandês o tempo mais rápido no único treino livre, na qualificação para a Sprint e a volta mais rápida para um fim de semana de excelência. No entanto, quando foi a ‘sério’, Max Verstappen não deixou escapar nada e teve um desempenho como nos tem habituado. Lando Norris - Nota 9Pagou caro o erro na…...

Conteúdo Exclusivo para Membros do CLUBE AUTOSPORT. Autosport Exclusivo (Sem publicidade)

Inicie a sessão aqui Já é assinante?