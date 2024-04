Lando Norris notabilizou-se no Grande Prémio da China apesar do erro cometido na Sprint. No dia seguinte, a juntar a uma boa estratégia da McLaren, o britânico alcançou o segundo lugar. Lando Norris mostrou mais uma vez o seu valor na McLaren, conquistando a pole position na qualificação da Sprint e um desempenho no Grande Prémio magistral que ofuscou o erro de avaliação na primeira curva da prova de 100 km realizada no sábado. Embora a sua tentativa de recuperar…...

