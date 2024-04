A Mercedes prepara-se para introduzir uma atualização significativa para W15 após um desempenho dececionante no Grande Prémio da China. Após ambos os pilotos da Mercedes terem ficado fora dos cinco primeiros lugares na corrida e com um ritmo muito aquém dos seus adversários da Ferrari e McLaren, Toto Wolff reconheceu ser necessário acrescentar algo mais ao monolugar de 2024, na tentativa de poder discutir posições, pelo menos, com essas duas equipas. George Russell conseguiu salvar um sexto lugar, enquanto Lewis…...

