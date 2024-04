Max Verstappen venceu a primeira Sprint de 2024 com uma margem muito confortável para o segundo classificado, Lewis Hamilton, após ter superado alguns desafios na fase inicial da prova de 100 km. Considerando as primeiras voltas bastante “agitadas”, Max Verstappen explicou ter tido algumas dificuldades no início da primeira corrida Sprint do ano, que acabaria por vencer. “Forçaram muito o andamento na frente e depois, claro, tinha o Carlos [Sainz] atrás com pneus novos”, disse Verstappen no final da prova. “Por…...

