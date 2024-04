Loïc Serra terá terminado recentemente as suas funções na Mercedes para iniciar a licença obrigatória, antecipando a sua entrada na Ferrari no final do ano. Segundo a edição italiana do Motorsport.com, o engenheiro francês vai cumprir agora a licença, antes de integrar a equipa de Enrico Cardile na Ferrari, no desenvolvimento do monolugar de 2026, que respeitará as novas regulamentações da Fórmula 1. Serra ocupou, durante os últimos cinco anos, o cargo de diretor de performance da Mercedes em Brackley,…...