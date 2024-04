A Haas ficou fora dos pontos no Japão, depois de duas provas consecutivas a terminar com, pelo menos, um carro nas dez primeiras posições da classificação e com as primeiras atualizações introduzidas por parte de equipas adversárias diretas por essas posições, os responsáveis da equipa norte-americana vão apresentar novos componentes aerodinâmicos já no GP da China, com o pormenor de ser introduzido apenas no carro de Kevin Magnussen. A Haas está a tomar medidas estratégicas para melhorar o seu desempenho…...