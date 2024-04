No final do Grande Prémio do Japão a Williams continua sem somar qualquer ponto, apesar da expectativa criada antes da temporada começar, tendo mais desafios para ultrapassar, uma vez que os acidentes consecutivos podem atrasar a introdução das atualizações e criando mais complicações a nível financeiro. Depois da Austrália, o fim de semana em que James Vowles apostou na possibilidade mais forte de Alexander Albon poder pontuar em vez de Logan Sargeant, que Dave Robson afirmou ser ainda cedo para…...

Conteúdo Exclusivo para Membros do CLUBE AUTOSPORT. Autosport Exclusivo (Sem publicidade)

Inicie a sessão aqui Já é assinante?