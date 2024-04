A Fórmula 1 prepara-se para o muito aguardado regresso à China, mas as equipas terão algumas dificuldades acrescidas com a introdução do formato de fim de semana Sprint, particularmente complicado após a ausência da competição do traçado chinês. Os desafios únicos colocados pelo fim de semana Sprint, juntamente com a ausência de dados recentes sobre a pista, deixaram as equipas a braços com uma multiplicidade de incógnitas. Com apenas uma sessão de treinos disponíveis para afinar as suas configurações e…...