Yuki Tsunoda fez as delícias do público presente em Suzuka, em grande parte seus compatriotas, com um bom desempenho durante todo o Grande Prémio do Japão. Depois de uma boa qualificação no sábado e apesar de ter perdido bastantes posições no arranque lento no início da corrida, Tsunoda mostrou a sua resiliência, com a ajuda inestimável dos mecânicos durante uma paragem importante - quando saiu na frente do grupo de pilotos que lutavam pelo ponto do 10º lugar - conseguindo…...