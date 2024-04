Fernando Alonso ainda está longe de Max Verstappen, apesar de ter encurtado em muito a margem entre a última visita a Suzuka e o Grande Prémio do Japão deste ano. No entanto, o boom desempenho do espanhol durante todo o fim de semana é inegável, Foi rápido na qualificação, conseguindo ficar na grelha entre as duplas da McLaren e Ferrari, além de bater ambos os pilotos da Mercedes, e na corrida, geriu os pneus macios como poucos. Embora o Aston…...

Conteúdo Exclusivo para Membros do CLUBE AUTOSPORT. Autosport Exclusivo (Sem publicidade)

Inicie a sessão aqui Já é assinante?