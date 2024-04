Max Verstappen voltou a dominar por completo uma corrida da temporada de 2024, só não liderando aquando das trocas de pneus. A 57ª vitória do neerlandês aconteceu ao mesmo tempo que a Red Bull alcança o terceiro 1-2 do ano e no seguimento da sua desistência na prova australiana. “É um sentimento muito bom. Penso que a parte crítica foi, obviamente, o arranque e conseguir manter-me na frente. E, depois disso, o carro foi ficando cada vez melhor para mim…...

Conteúdo Exclusivo para Membros do CLUBE AUTOSPORT. Autosport Exclusivo (Sem publicidade)

Inicie a sessão aqui Já é assinante?