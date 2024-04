Apenas uma das duas sessões de treinos livres do primeiro dia do Grande Prémio do Japão teve alguma utilidade significativa para todas as equipas, uma vez que a segunda hora foi afetada por chuva intermitente, com a superfície da pista demasiado seca para os pneus intermédios e, nos minutos finais, não suficientemente seca para os treze pilotos que passaram pela pista retirarem todo o desempenhos dos pneus slicks. No entanto, quem saiu da box pôde, pelo menos, realizar um treino…...

