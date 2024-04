A Aston Martin pretende dificultar ao máximo a decisão de Fernando Alonso quanto à sua continuidade na Fórmula 1. A equipa de Silverstone quer dar ao espanhol um monolugar cada vez mais competitivo de modo a convencê-lo a renovar o seu contrato com a equipa. Como se sabe, Alonso já disse que vai dar primazia à Aston Martin, mas outras equipas também estão interessadas no seu contributo, já que ele é um dos poucos campeões mundiais do plantel.O chefe de…...

Conteúdo Exclusivo para Membros do CLUBE AUTOSPORT. Autosport Exclusivo (Sem publicidade)

Inicie a sessão aqui Já é assinante?