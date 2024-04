Apesar do próximo Grande Prémio do Japão ser apenas a quarta prova da temporada da Fórmula 1, parece claro que a Mercedes volta este ano a não ter um carro competitivo, incapaz de lutar com a Red Bull, tendo visto a Ferrari na luta pelo pódio e vencer na Austrália, e até a McLaren, por vezes, tem alguma vantagem. Apesar dos seus responsáveis e pilotos insistirem que falta desbloquear a performance do W15, o desafio é grande para a Mercedes…...

Conteúdo Exclusivo para Membros do CLUBE AUTOSPORT. Autosport Exclusivo (Sem publicidade)

Inicie a sessão aqui Já é assinante?