Lando Norris terminou o GP da Austrália no terceiro posto da classificação, alcançando o 14º pódio da sua carreira na Fórmula 1, depois da McLaren ter decidido trocar de posições entre os seus pilotos, com Oscar Piastri a deixar passar o britânico, após a primeira paragem de ambos. Assim, a McLaren foi a segunda força do pelotão na corrida australiana, mas sem Max Verstappen entre os concorrentes, uma vez que o neerlandês desistiu cedo. Por isso, e porque acredita que…...

Conteúdo Exclusivo para Membros do CLUBE AUTOSPORT. Autosport Exclusivo (Sem publicidade)

Inicie a sessão aqui Já é assinante?