O chefe de equipa da RB, Laurent Mekies, identificou os desafios enfrentados por Daniel Ricciardo durante o Grande Prémio da Austrália, atribuindo as suas dificuldades a problemas relacionados com o carro. Enquanto Yuki Tsunoda se sentiu confortável com a afinação do seu VCARB 01 durante o primeiro dia de treinos, a equipa continuou a aperfeiçoar a afinação de Ricciardo até à qualificação. Mekies salientou a importância de dar ao piloto australiano um carro onde se sinta mais confortável. "A verdade…...

Conteúdo Exclusivo para Membros do CLUBE AUTOSPORT. Autosport Exclusivo (Sem publicidade)

Inicie a sessão aqui Já é assinante?