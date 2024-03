GP Austrália F1: Notas AutoSport

Estas são as notas atribuídas pelo AutoSport aos pilotos pelas suas prestações no Grande Prémio da Austrália: Carlos Sainz - Nota 10Um grande triunfo de um piloto que ainda sente desconforto físico, resultado da cirurgia a que foi sujeito, aos comandos de uma das máquinas mais desafiantes do desporto automóvel, num traçado rápido e com os muros tão perto da pista. Carlos Sainz queria ter mais luta pela liderança do que realmente teve depois do abandono de Max Verstappen. Depois de…...

