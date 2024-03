GP Austrália F1: É a vitória de Carlos Sainz uma nova tendência?

Carlos Sainz e a Ferrari bateram a Red Bull em Melbourne, vencendo o Grande Prémio da Austrália, aproveitando os problemas de Max Verstappen para lhe infligir a primeira derrota da temporada… Mas conseguiriam triunfar com o Tricampeão Mundial em pista? A formação de Milton Keynes estava imbatível este ano, tendo conseguido duas dobradinhas, uma no Bahrein e outra na Arábia Saudita, e parecia caminhar com segurança para mais uma temporada plena de recordes, o que poderá ainda acontecer. A Ferrari,…...

Conteúdo Exclusivo para Membros do CLUBE AUTOSPORT. Autosport Exclusivo (Sem publicidade)

Inicie a sessão aqui Já é assinante?