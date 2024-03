GP Austrália F1: Ferrari fez de Red Bul e Sainz de Verstappen

Quando Max Verstappen conquistou a pole position para o Grande Prémio da Austrália, depois da Ferrari ter mostrado fortes argumentos nos treinos livres e com o cenário de poder discutir com a Red Bull os primeiros lugares da classificação, parecia que o tricampeão do Mundo de Fórmula 1 tinha argumentos para voltar a dominar a prova, tal como fez no Barém e na Arábia Saudita. Poderíamos estar novamente perante um caso de um desempenho forte demais do neerlandês na corrida. …...

