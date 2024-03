GP Austrália F1: Apesar de dia atribulado, Verstappen está confiante

Max Verstappen teve um início do fim de semana do Grande Prémio da Austrália desafiante, uma vez que teve alguns contratempos durante os treinos de sexta-feira, admitindo o piloto que foi um dia "atribulado". Durante a sessão inaugural em Albert Park, o Red Bull de Verstappen sofreu danos no fundo depois de uma pequena saída da pista. Como resultado, a equipa teve de proceder a reparações, atrasando o seu regresso à pista na hora de treino seguinte. Apesar do contratempo,…...

Conteúdo Exclusivo para Membros do CLUBE AUTOSPORT. Autosport Exclusivo (Sem publicidade)

Inicie a sessão aqui Já é assinante?