GP Barém F1: Parece que pouco mudou entre 2023 e 2024

O desempenho da Red Bull no Grande Prémio do Barém, a partir do terceiro segmento da sessão de qualificação, foi nada menos do que excecional, demonstrando domínio que estabelece um padrão elevado para o resto da época. Apesar das expectativas em relação à vitória de Max Verstappen, a diferença deste para o resto do pelotão é digna de nota, especialmente tendo em conta que as equipas adversárias do topo da classificação acreditavam ter encurtado a diferença para a Red Bull. …...