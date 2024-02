WRC, Rali da Suécia: O despertar da mente para Esapekka Lappi

Seis anos depois uma linda história de amor com a ‘sua’ prova o Rali da Finlândia, Esapekka Lappi está de regresso ao lugar mais alto do pódio. Depois algumas tentativas e outros tantos azares, a chama do finlandês reacendeu-se e foi com um sorriso radiante que segurou o troféu no pódio. Este foi um encontro inesperado com os triunfos, mas finalmente, uma nova jornada triunfante.A longa espera de Esapekka Lappi chegou ao fim com a vitória no Rali da Suécia.…...