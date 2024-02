F1: Alterações recentes dão um pouco mais de liberdade a equipas e pilotos

Na primeira reunião da Comissão da Fórmula 1 de 2024, foram aprovadas uma série de alterações aos regulamentos que terão impacto na forma de trabalhar das equipas para aquela que será a temporada mais longa da história do mundial da FIA. As mais significativas - aumento do número de unidades motrizes alocadas por temporada e as alterações ao formato Sprint - já demos conta, mas há outras que mereceram menos destaque naquela altura e terão também influência no decorrer de…...

Conteúdo Exclusivo para Membros do CLUBE AUTOSPORT. Autosport Exclusivo (Sem publicidade)

Inicie a sessão aqui Já é assinante?