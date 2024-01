Rali de Monte Carlo de 1972: a extraordinária importância de uma vitória

Há cerca de 50 anos os tempos eram outros a todos os níveis, histórias que se passaram no desporto automóvel na altura são absolutamente impensáveis hoje em dia, e por isso o que se passou no Rali de Monte Carlo de 1972, merece ser contado. As estatísticas ‘dizem’ que Sandro Munari Sandro, num Lancia Fulvia 1.6 Coupé HF venceu a prova com 10m50s de avanço para Gérard Larrousse (Porsche 911 S 2.4) e 14m40s para Rauno Aaltonen (Datsun 240Z) mas…...

