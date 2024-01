Dakar, Etapa 4: Primeira vitória de Sébastien Loeb

Sebastien Loeb/Fabian Lurquin (BRX Prodrive) venceram a etapa de hoje do Dakar, a primeira deste ano para a BRX Prodrive, batendo o líder da prova, Yazeed Al Rajhi/Timo Gottschalk (Toyota Overdrive Racing) por 1m08s. Num bom dia para os BRX Hunter, Nasser Al-Attiyah/Mathieu Baumel (BRX Prodrive Nasser Racing) foram terceiros a 1m22s da frente, com o primeiro Audi, o de Carlos Sainz/Lucas Cruz (Audi Sport) em quarto, a 4m58s da frente. O top 5 ficou completo com Stéphane Peterhansel/Edouard Boulanger…...

